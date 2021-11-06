В РПЦ предлагают ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов

Митрополит Иларион заявил, что нужно ужесточить меры как можно раньше, сообщает РБК.

Чем скорее Россия придет к ужесточению коронавирусных ограничений с помощью QR-кодов и введением штрафов за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион Волоколамский (Алфеев) в эфире «Россия 24».



«Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).



По мнению Илариона, подобные темпы смертности можно сравнить с общенациональной катастрофой, а никакой «революции» в связи с несоблюдением ограничений не произойдет.



С октября в России рекордными темпами растут смертность среди заболевших COVID-19 и заболеваемость, сообщает РБК. Последнее рекордное число умерших за сутки зарегистрировали 4 ноября - 1195 человек. За последние сутки в России умерли 1188 человек. Общее число умерших превысило 245 тыс.



Представитель РЦП считает, что режим QR-кодов оправдал себя в других странах и в российских регионах, где его ввели. Он добавил, что вакцинация не должна быть обязательной для всех. Но люди, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться, либо должны оставаться дома, либо для них должен быть обговорен перечень мест, где они могут появляться, а где нет.