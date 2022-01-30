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В РПЦ считают, что «магазины для взрослых» необходимо запретить

Новости. Общество
00:10, 31 Января 2022
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

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В Русской православной церкви назвали магазины интимных товаров "узаконенным развратом" и выразили мнение, что их быть не должно, сообщает INTERFAX.RU.

 

"Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос зрителя, обеспокоенного тем, что эти магазины попадают в поле зрения детей.

Как сообщает INTERFAX.RU, он признал, что церковь обычно не спрашивают, когда принимают решения об открытии таких магазинов, и что очень многие люди, наоборот, боятся ее влияния на общество и задают вопросы, почему церковь вмешивается, "диктует нам как жить".

Тем не менее церковь, по словам ее представителя, имеет возможность обращаться напрямую к своим прихожанам и говорить им о том, что позволительно, а что нет. "Мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно, но заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем", - отметил митрополит.

"Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной, - добавил он. - Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" - это не что иное, как узаконенный разврат".

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