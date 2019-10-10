В Рускеале появится "Обитель ангелов"

На территории горного парка "Рускеала" 2 ноября откроется музей деревянной скульптуры, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

В музее будут представлены скульптурные композиции, объединенные общим замыслом. В день открытия для посетителей выставки несколько произведений на рояле и скрипке исполнят лауреаты международных конкурсов, артисты Мариинского театра Юрий Заряднов и Юлия Грехова.

Также в этот день в горном парке "Рускеала" начнет работать световая инсталляция Мраморного каньона.

В 12.00 – открытие музея, в 18.00 – световые и огненные представления, а завершающим аккордом станет включение с наступлением темноты художественной подсветки.