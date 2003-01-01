В РЖД показали новые вагоны купе

Российские железные дороги представили новые вагоны купе с улучшенными условиями для пассажиров.

Новинку продемонстрировали в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение.ЭКСПО» в Санкт-Петербурге.

Спальные места сделали более удобными. Длина полок увеличена до 2 метров, при этом верхняя полка стала длиннее на 16 см, а нижняя — на 6 см. Ширина всех полок увеличилась на 3 см.

Вагоны оборудованы отдельной душевой кабиной и двумя санузлами. В каждом купе установлены розетки, выключатели света и индивидуальные сейфы. Для пассажиров нижних полок предусмотрены столики с беспроводными зарядками, для верхних — откидные столики для ноутбуков и планшетов.

Особое внимание уделили семьям с детьми. Одно купе выполнено в формате «МАМА+» с увеличенной шириной полок и ярким оформлением. Новые вагоны габарита Т просторнее обычных: длина увеличена на 73 см, ширина — на 28 см. Вместимость составляет 40 мест вместо стандартных 36. Ожидаеться, что осенью такие вагоны назначат на маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом.