В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

Новые вагоны станут просторнее, главное изменение — увеличенные спальные места.
РЖД планирует запустить новые плацкартные вагоны в 2027 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на форуме «Транспорт России». Сейчас вагон проходит сертификацию, которую планируют завершить в 2026 году.
Новый вагон будет просторнее существующих моделей. Количество мест в каждом вагоне увеличится с 54 до 58. Все места получат индивидуальные шторки, столики, персональные светильники и розетки USB и 220В. Также в вагоне появятся две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. Система кондиционирования будет специально адаптирована для работы в жарком климате.
— Будущий плацкартный вагон, выполненный в габарите Т, станет шире и длиннее существующего плацкартного вагона, кроме того, увеличится длина пассажирского салона. За счет этого появится еще один отсек на 4 места и вместимость каждого вагона возрастет с 54 до 58 мест, — сообщили в РЖД.
Главное изменение в новом плацкарте — увеличенные спальные места. Поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые полки увеличатся на 10 см в длину и на 4 см в ширину.
Первые поезда с такими вагонами начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.
Напомним, ранее в РЖД показали новые вагоны купе.