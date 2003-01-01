В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза

Россиян предостерегли от покупки с рук билетов на посещение резиденции зимнего волшебника.

ОАО «РЖД» предупредило о мошеннических схемах по продаже билетов на новогодний поезд Деда Мороза. Злоумышленники активно скупают билеты через официальный сайт, чтобы затем перепродать их в интернете.

Мошенники предлагают услугу по переоформлению билета. Они оформляют заказ на свое имя, а затем за вознаграждение передают электронный билет покупателю. Однако такая покупка считается недействительной, так как нарушает правила продажи. РЖД не сотрудничает с посредниками, и единственным официальным каналом продаж остается сайт rzd.ru.

На входе в вагоны № 4 «Кукольный театр» и № 8 «Сказочная деревня» будет проводиться обязательная проверка билета и документа, удостоверяющего личность. Переоформить билет, купленный с рук, на имя ребенка не получится. При несовпадении данных гости не смогут попасть на праздник.

В РЖД заявили, что выявляют недобросовестных скупщиков, блокируют подозрительные продажи и продолжат эту практику во всех городах маршрута.

