«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
Новости

В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза
Сегодня 08:59 Общество
Россиян предостерегли от покупки с рук билетов на посещение резиденции зимнего волшебника.

фото: © Столица на Онего

ОАО «РЖД» предупредило о мошеннических схемах по продаже билетов на новогодний поезд Деда Мороза. Злоумышленники активно скупают билеты через официальный сайт, чтобы затем перепродать их в интернете.

Мошенники предлагают услугу по переоформлению билета. Они оформляют заказ на свое имя, а затем за вознаграждение передают электронный билет покупателю. Однако такая покупка считается недействительной, так как нарушает правила продажи. РЖД не сотрудничает с посредниками, и единственным официальным каналом продаж остается сайт rzd.ru.

На входе в вагоны № 4 «Кукольный театр» и № 8 «Сказочная деревня» будет проводиться обязательная проверка билета и документа, удостоверяющего личность. Переоформить билет, купленный с рук, на имя ребенка не получится. При несовпадении данных гости не смогут попасть на праздник.

В РЖД заявили, что выявляют недобросовестных скупщиков, блокируют подозрительные продажи и продолжат эту практику во всех городах маршрута.

Ранее стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию.

