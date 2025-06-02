В РЖД составили рекомендации пассажирам после ЧП в Брянской области

Пассажиров просят ложиться головой к дверям.

После трагедии в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а не к окну, сообщает РИА Новости.

"Журналист услышал такую рекомендацию в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва", - пишет агентство.

Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали.