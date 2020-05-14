В РЖД вновь разрешили покупать билеты за 90 суток до отправления

РЖД на лето снова увеличили глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений до 90 суток.

Ранее РЖД снизили ее до 45 суток на фоне снижения пассажиропотока на внутрироссийских маршрутах и большого количества возвратов билетов, пишет ТАСС.

Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе четыре пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов "Федеральной пассажирской компании", курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России.

В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен, отметили в РЖД.



Актуальную информацию ассажиры могут получить на главной странице сайта РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" при вводе маршрута и желаемой даты поездки.