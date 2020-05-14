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В РЖД вновь разрешили покупать билеты за 90 суток до отправления

Новости. Общество
22:00, 14 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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РЖД на лето снова увеличили глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений до 90 суток.

Ранее РЖД снизили ее до 45 суток на фоне снижения пассажиропотока на внутрироссийских маршрутах и большого количества возвратов билетов, пишет ТАСС.

Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе четыре пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов "Федеральной пассажирской компании", курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России.

В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен, отметили в РЖД.

Актуальную информацию ассажиры могут получить на главной странице сайта РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" при вводе маршрута и желаемой даты поездки.

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