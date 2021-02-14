В садик Петрозаводска завезли крупу сомнительного качества

Прекращено четыре декларации о соответствии на крупу, поставленную в детский сад Петрозаводска, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Управление Россельхознадзора Карелии при проведении плановой выездной проверки детского сада в Петрозаводске выявило нарушение технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Партии круп - манная, пшеничная, пшено и рисовая - поступили в дошкольное учреждение для организации питания. При этом декларации о соответствии, подтверждающие качество и безопасность продукции, были приняты по результатам исследований, проведенных не на все показатели.

Не были определены обязательные показатели, относящиеся к группе токсичных элементов "свинец, мышьяк, кадмий, ртуть", к группе микотоксинов "афлатоксин В1, Т-2 токсин, охратоксин А", к группе пестицидов "2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды", к группе "Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности".

По фактам выявленных нарушений изготовителю продукции, осуществляющему свою деятельность на территории Петрозаводска, выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на крупы.

В результате 10 февраля было прекращено действие четырех декларации о соответствии на серийный выпуск круп: на крупу манную, на крупу пшеничную, на крупу пшено, на крупу рис.

Изготовителю продукции направлено уведомление о привлечении к административной ответственности.