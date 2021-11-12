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В салонах Tele2 стартует «Черная пятница»

Новости. Общество
08:55, 26 Ноября 2021
фото: © Теле2

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Клиенты компании Tele2 смогут сэкономить до 6 500 рублей при покупке смартфона Xiaomi: в зависимости от модели скидка составит 37-38% от розничной цены смартфона.

В Tele2 стартует традиционная распродажа «Черная пятница». Акция пройдет в салонах связи компании с 26 до 28 ноября 2021 года. Клиенты оператора смогут сэкономить до 6 500 рублей при покупке устройств Xiaomi. В акции участвуют сразу три популярные модели бренда: скидка на Redmi 9C составит 4 000 рублей, Redmi 9T – 5 000, Redmi 10 – 6 500.

Чтобы воспользоваться предложением, покупателю необходимо застраховать смартфон, подключить тариф «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» и оплатить услуги связи за три месяца. Все позиции должны быть отражены в одном чеке. Покупая смартфон на распродаже, клиенты Tele2 могут быть спокойны за новый гаджет – страховка защитит его от поломки, кражи, списания средств и других рисков.

Tele2 проводит акции по «другим правилам» – после главной распродажи года гаджеты Xiaomi тоже можно будет купить со скидкой. Выгодная цена на смартфоны будет действовать до 5 декабря 2021 года. В этот период размер скидки на Redmi 9C составит 3 500 рублей, Redmi 9T – 4 500, Redmi 10 – 5 500. Количество смартфонов, участвующих в акции, ограничено. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.

По данным опроса SuperJob, в этом году россияне планируют потратить в «черную пятницу» в среднем 18 500 рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Большинство участников опроса ответили, что помимо одежды (26%) они собираются покупать электронику (21%) и гаджеты (8%).

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