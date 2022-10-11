В самой большой районной больнице Карелии готовится к открытию онкоцентр

В Сортавальской ЦРБ готовится к открытию Центр амбулаторной онкологической помощи, чтобы выявлять новообразования на ранней стадии и обеспечить пациентам высококвалифицированную медпомощь в шаговой доступности, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков отметил, что в структуре смертности злокачественные новообразования (ЗНО) занимают второе место. Одно из самых действенных мер по снижению такой смертности — это раннее выявление онкопатологий.

«Именно для ранней диагностики злокачественных новообразований в Сортавальской ЦРБ мы создаём Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Вторая задача центра в том, чтобы жители юга Карелии не ездили в Петрозаводск для диагностики онкологических заболеваний и получения химиотерапии, а делали всё в Сортавале», — отметил глава ведомства.

Сортавальский ЦАОП — третий в республике: два других созданы ранее в Межрайонной больнице № 1 и Сегежской ЦРБ.

Как рассказал Михаил Охлопков, центр онкологической помощи располагается на втором этаже поликлиники, где сделан ремонт. Для удобства пациентов с улицы оборудован отдельный вход в помещения центра. Предусмотрен пост медицинской сестры, зоны ожидания пациентов, палаты реабилитации, помещения для установки дополнительного диагностического оборудования и проведения химиотерапии, отдельные комнаты для персонала.

ЦАОП оснащаем необходимой мебелью и оборудованием. Уже проложена локальная компьютерная сеть и интернет, установлены вывески и навигационные таблички.

«В первом квартале следующего года дооборудуем ЦАОП эндоскопом, монитором, эндоскопической системой, видеопроцессором», — пообещал министр.

Заведующим ЦАОП назначен врач-онколог Андрей Иванович Пыск, высококвалифицированный специалист. Он ранее занимал должность заведующего хирургическим отделением больницы. Андрей Иванович приехал к нам из Белоруссии, получил гражданство России. В Сортавальской ЦРБ трудится и его супруга — заведующая акушерским отделением Ирина Владимировна.

Напомним, что самой большой районной больницей в Карелии руководит самый молодой главный врач Александр Романов, хирург, бывший главный внештатный онколог республики.