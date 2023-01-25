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В самой большой школе Карелии запретили ходить с пирсингом и розовыми волосами

Новости. Общество
15:33, 31 Января 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Директор школы №55 в Петрозаводске Римма Ермоленко выпустила приказ с едиными требованиями к внешнему виду учеников.

В основе приказа было положение из Устава школы о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся.

Приказом установлены единые требования к внешнему виду учеников, соответствующие общепринятыми нормам делового стиля одежды: повседневная, парадная, спортивная, рабочая.

Также в приказе отмечено, что ученикам запрещено посещать школу в одежде, не отвечающей нормам делового стиля, носить экстравагантные прически и красить волосы в вызывающие яркие цветы. Под запретом оказались длинные ногти с декоративным маникюром и вечерний макияж.

Копия документа попала в соцсети, где активно стали обсуждать решение руководства учебного заведения.

Директор школы №55 Римма Ермоленко прокомментировала «Столице на Онего» свое решение, отметив, что изданный приказ связан с организационной дисциплиной.
«В школе должен быть порядок, а внешний вид учащихся соответствовать нормам делового стиля, который дисциплинирует и организует ученика. Индивидуальный стиль мы поддерживаем, но он не должен отвлекать от учебного процесса», - сказала Римма Ермоленко, уточнив, что не имеет права выгнать домой учащегося, нарушившего приказ, или заставить перекрашиваться, она может только убеждать, ссылаясь на внутренний распорядок школы.

Но все это на данный момент не имеет значения, так как приказ директор отменила.

«Приказ утратил силу в связи с действием положения о внешнем виде учащихся от 2021 года, который согласован с родительским советом», пояснила Римма Ермоленко.

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