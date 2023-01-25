В самой старой школе Петрозаводска снесут почти все стены

В школе №9 Петрозаводска начался второй этап капитального ремонта.

В школе №9 Петрозаводска стартовал второй этап программы капитального ремонта. Об этом на своей странице в соцсети 2 февраля рассказал глава города Владимир Любарский.



«Сегодня посетил еще одну школу, которую в этом году ожидает второй этап капитального ремонта. Школа №9 построена в 1936 году, в 2022-м она обрела новый цвет, который подчеркнул всю красоту здания с почти 90-летней историей», - сообщил Любарский.



По его словам, работы предполагают замену всех инженерных коммуникаций и ремонт помещений. Подрядчику предстоит снести все стены, кроме несущих. Потолочные перекрытия также будут демонтированы.



«Чтобы успеть выполнить к 1 сентября такой большой масштаб работ, подрядчик уже приступил к демонтажу в пристройке школы – она уже не задействована в образовательном процессе. Здесь рабочие начали разбирать спортивный зал, чтобы исследовать состояние несущих балок», - отметил градоначальник.



Помещения пристройки отремонтируют в первую очередь, в том числе и для того, чтобы сюда перенести часть дорогостоящего школьного оборудования и освободить другие площади.



С 27 февраля детей переведут в ближайшие школы – №10 и Финно-угорскую.



«Учеба будет организована во вторую смену, но расписание сформируют так, чтобы детям не пришлось учиться допоздна», - заверил глава карельской столицы.



Любарский напомнил, с 6 по 10 февраля для родителей учеников школ №9, 14, 20 и 25 пройдут собрания, на которых им подробно расскажут об организации учебы. Ранее стало известно, в какие школы на время капремонта пойдут ученики СОШ №25.