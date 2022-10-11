В самом большом микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения

В декабре изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 13 декабря изменится схема движения транспорта на Древлянке.

Грузовым автомобилям будет запрещено следовать через Облачный проезд. Нововведения призваны сделать безопаснее путь воспитанников детского сада № 10 «Домисолька» к дошкольному учреждению и ситуацию на указанной дороге в целом.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.