В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на десятом этаже и погиб

Родители малыша были дома.

По соседству с Карелией маленький ребенок погиб после падения с высоты 10 этажа. Трагедия произошла вечером 17 июня в квартире на Пискаревском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

«Фонтанке» стали известны подробности происшествия. По словам родителей, отец уложил ребенка спать и ушел на кухню, а мать находилась в соседней комнате.

Малыш проснулся, с помощью стула забрался на подоконник, открыл окно и упал вниз. Окна в квартире не были оборудованы ограничителями или замками.

Приехавшие медики констатировали смерть ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.