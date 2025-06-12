В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на десятом этаже и погиб

Родители малыша были дома.
По соседству с Карелией маленький ребенок погиб после падения с высоты 10 этажа. Трагедия произошла вечером 17 июня в квартире на Пискаревском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
«Фонтанке» стали известны подробности происшествия. По словам родителей, отец уложил ребенка спать и ушел на кухню, а мать находилась в соседней комнате.
Малыш проснулся, с помощью стула забрался на подоконник, открыл окно и упал вниз. Окна в квартире не были оборудованы ограничителями или замками.
Приехавшие медики констатировали смерть ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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