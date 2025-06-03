В Санкт-Петербурге лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21 этажа

Лифт удалось остановить до падения.
15 июня вечером в доме на проспекте Наставников лифт с людьми начал падать с 21 этажа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.
В лифте находились два человека – женщина и ее дочь. Петербурженка рассказала, что при падении ее и дочь «начало бить о стенки» кабины.
– Мы поняли, что мы падаем вниз, я нажала кнопку отмены, и лифт остановился на 13-м этаже. Мы вышли, – пояснила пострадавшая.
Пострадавшие обратилисьв травматологию с ушибами. По словам женщиныв, лифты в доме, построенном в 2006 году, давно требуют ремонта.
Жильцы неоднократно жаловались на неисправности — кабины застревают, двери плохо закрываются, слышны посторонние звуки при движении.
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