В Санкт-Петербурге объявили жесткий локдаун

С 30 октября в северной столице будут закрыты магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, кафе, бары, фитнес-центры и бассейны.

Санкт-Петербург ужесточит антикоронавирусные меры на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября), говорится на сайте администрации региона. В частности, будут закрыты кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек. Об этом сообщило РБК.

Ограничения включают временный запрет:

на работу предприятий общепита (разрешается работа навынос и на доставку, а также работа общепита на вокзалах, АЗС и производственных столовых);

на работу магазинов, продающих товары не первой необходимости (продолжат работать продуктовые магазины, аптеки);

на работу салонов красоты (кроме парикмахерских услуг), косметических салонов, массажных салонов, бань, ветеринарных клиник (кроме оказания экстренной помощи);

на работу фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков;

на доступ посетителей в детские игровые комнаты;

на доступ посетителей в детские игровые комнаты; на проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий (включая торжественную регистрацию брака);

на работу внутреннего водного транспорта;

на предоставление госуслуг, в том числе в МФЦ (кроме регистрации и расторжения брака, регистрации рождения и смерти).

Кроме того, селить граждан в гостиницы, пансионаты и санатории в период нерабочих дней можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

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