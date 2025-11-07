В Санкт-Петербурге умер старейший артист хора Музыкального театра Карелии

31 октября на 89-м году жизни скоропостижно скончался артист хора Музыкального театра Карелии Анатолий Ланцман.

— Музыкальный театр Карелии скорбит. Старейший актёр хора Анатолий Самуилович Ланцман пел до последнего вздоха, — написали в паблике театра коллеги.

Анатолий Самуилович родился 1 октября 1937 года. По образованию он математик, работал в Карельском НИИ лесной промышленности. В Музыкальный театр Карелии пришел после успешного прохождения кастинга во время постановки Раутио «Сельская честь».

С 2003 года Анатолий Самуилович работал в группе басов хора. Несмотря на отсутствие профессионального музыкального образования, он выделялся музыкальной грамотностью и знаниями. Благодаря фактуре и личностным качествам артист часто получал сольные эпизоды и отдельные роли. Среди них — трактирщик в балете «Дон Кихот» и партнер хозяйки кабаре Каролины в концерте «Когда зажигаются звезды».

В 2023 году Анатолий Ланцман получил награду в номинации «За преданность театру» Республиканской театральной премии «Онежская маска».

