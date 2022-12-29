В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на модернизатора пограничных пунктов в Карелии

В северной столице спецназ провел обыск у и. о. директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу.

Как сообщает «Фонтанка», 28 декабря был задержан 62-летний исполняющий обязанности директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу Леонид Лагода. Судя по оперативному видео, полицейский спецназ чуть ли не разбудил чиновника, но в квартиру на проспекте Обуховской Обороны заходил деликатно.

Известно, что Леонид Лагода пришел в Росгранстрой в марте этого года на должность заместителя директора Санкт-Петербургского филиала, а с июля работал исполняющим обязанности директора. Росгранстрой входит в систему Минтранса и занимается строительством и модернизацией объектов пограничной и таможенной инфраструктуры. Подразделение в Ленобласти отвечает за содержание таких известных всей стране автомобильных пунктов пропуска, как «Брусничное», «Торфяновка» и «Светогорск». Также в его зоне ответственности объекты в Санкт-Петербурге, Вологодской области и республике Карелия. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержание и. о. директора филиала никак не связано с текущим местом работы.

По данным издания, хозяина огорчили уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденным СК Калининского района. Лагоде припомнили времена работы заместителем директора «Ленобллеса». По данным следствия, речь идет о хищении 2,4 млн рублей из региональной казны. Сотрудники «Ленобллеса» составили техзадание для госконтракта на поставку четырех лесопожарных установок RS-Horizon, которые уже стояли на балансе петербургского ГКУ «Курортный лесопарк».