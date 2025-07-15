В Саратове назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме

В оперативных службах назвали предварительную причину взрыва газа в десятиэтажном доме.

Неисправность газового оборудования или его неправильная эксплуатация могли стать причиной утечки и взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

— В качестве причины утечки газа рассматриваются неисправность газового оборудования или неправильная его эксплуатация. Будут рассмотрены все версии случившегося, — сказал собеседник агентства.

Добавим, что число погибших во время взрыва газа в жилом доме в Саратове выросло до четырех человек. По предварительным данным, более 30 квартир могут быть повреждены или разрушены. Существует угроза дальнейшего обрушения, сообщили в оперативных службах. Жителей дома эвакуируют, спасатели приступили к разбору завалов. На месте работают более 20 специалистов, кинологи и 8 единиц техники. Известно, что спасатели обнаружили под завалами живого мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).