В Саратове произошел взрыв газа в жилой многоэтажке

Три человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Саратове.

В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном МЧС.

По предварительной информации, в квартире по улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. От этого разрушился угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Погибли 3 человека, — говорится в сообщении телеграм-канала МЧС Саратовской области.

Момент взрыва попал на камеру наружного наблюдения. Его выложил телеграм-канал «Солнечный Саратов».

Среди погибших есть ребенок, уточнили спасатели. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России — более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов.