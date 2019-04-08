В сауне Петрозаводска женщину укусили за нос – потребовалась помощь врачей

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Девушку с окровавленным лицом нашли в сауне Петрозаводска, сообщили в отделе Росгвадии Карелии.
В ночь на 6 апреля сотрудникам вневедомственной охраны пришлось вызывать скорую помощь в престижную сауну в центре города. Сигнал на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил практически в полночь.
На месте находились администратор и двое посетителей: 33-летний мужчина и 20-летняя девушка с окровавленным лицом.
Оказалось, мужчина укусил её за нос. Потребовалась помощь медиков, от госпитализации пострадавшая отказалась.
Девушке предстоит решить, будет ли она требовать привлечь к ответственности её спутника. Успели ли гости воспользоваться услугами сауны, неизвестно.
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