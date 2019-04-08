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Новости. Происшествия
15:21, 08 Апреля 2019
фото: pxhere

В сауне Петрозаводска женщину укусили за нос – потребовалась помощь врачей

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Девушку с окровавленным лицом нашли в сауне Петрозаводска, сообщили в отделе Росгвадии Карелии.

В ночь на 6 апреля сотрудникам вневедомственной охраны пришлось вызывать скорую помощь в престижную сауну в центре города. Сигнал на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил практически в полночь.

На месте находились администратор и двое посетителей: 33-летний мужчина и 20-летняя девушка с окровавленным лицом.

Оказалось, мужчина укусил её за нос. Потребовалась помощь медиков, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Девушке предстоит решить, будет ли она требовать привлечь к ответственности её спутника. Успели ли гости воспользоваться услугами сауны, неизвестно.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-04-08 15:58:09
Странная парочка. Обычно бабы прикусывают причинное место мужика ("место, на которое все приключения приключаются." В.Даль). Беркова не даст соврать.
тетка
2019-04-08 15:50:48
Насчет zanoza не согласна, но поддерживаю кира в том, что такие "новости" не к лицу серьезному изданию и сильно портят репутацию. Удивляюсь, что этого не понимает руководство "Столицы".
плющь
2019-04-08 15:58:24
А что вам плохо ? Читайте , хоть о насущном думать не будете и на баррикады не пойдёте , правду искать .
кир
2019-04-08 15:33:00
Тьфу с вашими новостями. Они как раз подходят только для zanoza и ей подобных. Вы ведь не только на них работаете?
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