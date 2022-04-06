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В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере

Новости. Общество
12:49, 11 Апреля 2022
фото: © Сбербанк

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В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел «Поступления».

В нём клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты Сбера, могут увидеть историю поступлений, заказать справки или выписки об их размере, получить расчётный лист от работодателя, оформить запросы в государственные органы для перечисления пенсии, а также ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и экосистемы Сбера (СберПрайм, Страховые продукты, СберМобайл и др).

В этом же разделе клиенты, которые пока не получают зарплату, пенсию или соцвыплаты на карты Сбера, могут перевести свои начисления в банк, не выходя из дома. А клиенты предпенсионного возраста в «Поступлениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию.

«Мы продолжаем улучшать пользовательский опыт наших клиентов в СберБанк Онлайн. Теперь мы собрали в одном разделе всю полезную информацию о начислениях клиентов, будь то зарплата, пенсия или иные социальные выплаты. Раздел "Поступления" актуален для каждого, ведь в нём можно найти не только историю начислений, но и полезные бонусы и сервисы, доступные всем получателям выплат от работодателя или государства», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Сервис находится во вкладке «Поступления» СберБанк Онлайн. Чтобы перейти в неё, можно нажать на свою фотографию в левом верхнем углу, либо спуститься в блок «Сервисы», либо написать «пенсия», «зарплата» или «социальные выплаты» в поисковой строке.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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