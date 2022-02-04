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В «Сбербанке» назвали средний размер выплат по страховкам клиентов, пострадавших от мошенников

Новости. Общество
09:00, 08 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников в 2021 году в России составила 20,5 тысячи рублей.

Об этом сообщила РИА Новости владелец продукта «Сбереги финансы» дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Олеся Дунаева.

«Выплаты клиентам „СберСтрахования“ производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы „Сбереги финансы“ за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей», — говорится в сообщении.

Дунаева пояснила, что полис покрывает случаи, когда мошенники украли деньги, завладев данными карты по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, с помощью фишинга, вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов.

По данным Банка России, ежегодно от телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч россиян. Большинство злоумышленников используют приемы социальной инженерии. В декабре прошлого года ЦБ заявил, что намерен заняться развитием страхования рисков и потерь россиян от кибермошенников.

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