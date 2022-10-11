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В Сбербанке стартует Зелёная неделя для бизнеса

Новости. Общество
13:38, 11 Ноября 2022

Новости партнеров

С 11 по 17 ноября корпоративные клиенты и самозанятые смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками на продукты Сбербанка и сервисы партнёров.

В Сбербанке стартует Зелёная неделя для бизнеса — акция для корпоративных клиентов и самозанятых, приуроченная ко дню рождения банка. 

При открытии расчётного счёта новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания (первый месяц за 1 рубль и ещё 5 месяцев со скидкой 50%) при подключении пакетов услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП». А также повышенный кешбэк 10% на все покупки по дебетовым бизнес-картам до конца года.

Новым клиентам Сбербанка, ведущим внешнеэкономическую деятельность в рублях, доступен «Валютный контроль за 1 рубль» при заведении на обслуживание внешнеторгового контракта и совершении по нему платежа в рублях до 30 ноября. При сумме платежей от 850 тыс. рублей за прошедший месяц льготные условия по валютному контролю сохраняются на следующий промопериод. Максимальный льготный период может составлять до 4 месяцев.

Самозанятые смогут получить скидку 55% на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и скидку 25% на годовые подписки от СберПрава с круглосуточной поддержкой юристов.

Компании группы Сбера и партнёры также предлагают скидки и специальные условия на свои продукты.

  • СберЛизинг. Скидка в размере до 1,5% на ставку по лизингу автотранспорта, спецтехники и оборудования при авансе до 18%.
  • СберКорус. Скидка 50% на сервис проверки физлиц — актуально при найме новых сотрудников.
  • СберМаркет. Скидка 11% на все товары для бизнес-клиентов.
  • СберРешения. 3 месяца бухгалтерского обслуживания по цене одного — для новых клиентов сервиса «Моя бухгалтерия Аутсорсинг». А также месяц доступа к сервису «Комплаенс-помощник» за 1 рубль для новых клиентов. Сервис анализирует операции на наличие рисков 115-ФЗ и подсказывает, как избежать ограничений по счёту.
  • Эвотор. 2 месяца бесплатного доступа к сервису приёма платежей «Мобильный кассир» для новых клиентов.
  • СберЗдоровье. 3 месяца в подарок при покупке от 6 доступов к продукту «Все врачи онлайн» и 1 месяц в подарок при покупке от 6 доступов к продукту «Корпоративное здоровье Премиум».
  • СберСтрахование. Для компаний малого и среднего бизнеса — скидка 60% на комплексную страховку «Защита 360°», которая защищает от самых распространённых рисков, и скидка 15% на программу ДМС «Сбереги здоровье» для сотрудников малого и среднего бизнеса.
  • СберБизнесБот. Скидка 50% на оплату любого пакета диалогов чат-бота для новых клиентов.
  • СберЛид. Скидка 50% на полгода на сервис для увеличения продаж на сайте для новых пользователей сервиса с ежемесячной подпиской.
  • Jivo. 3 месяца бесплатно на сервис онлайн-коммуникации с клиентами при покупке профессиональной версии.
  • СберСервис. Годовая подписка на безлимитную компьютерную помощь со скидкой 50% для всех пользователей сервиса ИТуслуга.ру.
  • Правокард. Скидка до 25% на любой тариф сервиса «Юрист для бизнеса» для клиентов СберБизнеса.

Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию с выгодными и полезными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только специальными условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса будет проходить с 11 по 17 ноября.

Источник: ПАО Сбербанк

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