В счет огромного долга у жителя Карелии арестовали и продали недвижимость

Житель Костомукши накопил долгов на сумму почти два миллиона рублей и лишился недвижимости.
Судебные приставы Костомукши занимались неплательщиком, который накопил 1,9 млн долга по налоговым, коммунальным и кредитным платежам.
Сроки для добровольного погашения долга мужчина пропустил, поэтому приставы постановили взыскать с него исполнительского сбора.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель наложен арест на залоговое недвижимое имущество костомукшанина стоимостью 2,1 млн рублей, рассказали в УФССП Карелии.
Недвижимость продали на торгах. Денег хватило на полное погашение всей задолженности.
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