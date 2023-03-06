В счет огромного долга у жителя Карелии арестовали и продали недвижимость

Житель Костомукши накопил долгов на сумму почти два миллиона рублей и лишился недвижимости.

Судебные приставы Костомукши занимались неплательщиком, который накопил 1,9 млн долга по налоговым, коммунальным и кредитным платежам.

Сроки для добровольного погашения долга мужчина пропустил, поэтому приставы постановили взыскать с него исполнительского сбора.



Кроме того, судебный пристав-исполнитель наложен арест на залоговое недвижимое имущество костомукшанина стоимостью 2,1 млн рублей, рассказали в УФССП Карелии.



Недвижимость продали на торгах. Денег хватило на полное погашение всей задолженности.