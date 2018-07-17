В Segezha Group объяснили судебный иск о банкротстве управляющей компании

Холдинг "Сегежа групп", владеющий Сегежским ЦБК и еще рядом предприятий в Карелии, прокомментировал иск с требованием банкротства УК "Сегежа групп", поданный 6 июля в Арбитражный суд республики физическим лицом.

Согласно материалам дела, заявление подал гражданин Канноев А.И., который предъявил УК "Сегежа групп" финансовые требования на сумму более 5 млн рублей. При этом заявитель сослался на решение Петрозаводского городского суда, который обязал компанию выплатить Канноеву требуемую сумму. Судебное решение городского суда не вступило в законную силу, поэтому 13 июля Арбитражный суд республики отказался возбуждать дело о банкротстве УК "Сегежа групп" и вернул заявление Канноеву.

Редакция деловой интернет-газеты "Вести Карелии" запросила комментарий в УК "Сегежа групп" и получила пояснения.

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