В Сегеже 13-летний ребенок на питбайке столкнулся с легковым автомобилем

29 июля вечером на подъезде к городскому пляжу Сегежи 13-летний мальчик попал в ДТП.

Юный водитель столкнулся на питбайке с автомобилем Toyota Highlander.

Подросток ехал без сопровождения взрослых. 36-летний водитель внедорожника не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Как мы писали ранее, подросткам могут запретить покупать бензин и кататься на питбайках по дорогам.

Соответствующие законопроекты уже находятся в разработке.