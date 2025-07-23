В Сегеже 13-летний ребенок на питбайке столкнулся с легковым автомобилем

29 июля вечером на подъезде к городскому пляжу Сегежи 13-летний мальчик попал в ДТП.
Юный водитель столкнулся на питбайке с автомобилем Toyota Highlander.
Подросток ехал без сопровождения взрослых. 36-летний водитель внедорожника не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Как мы писали ранее, подросткам могут запретить покупать бензин и кататься на питбайках по дорогам.
Соответствующие законопроекты уже находятся в разработке.
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