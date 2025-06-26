В Сегеже автомобиль сбил двух девятилетних девочек

За сутки в Карелии зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек, включая троих детей.

Как сообщили в ГАИ республики, в Сегеже 3 июля 21-летний водитель Renault сбил двух девятилетних девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте. Обе школьницы получили травмы.

В Лахденпохском районе мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В аварии пострадали 58-летний водитель мотоцикла Honda и его 56-летняя пассажирка.

В Пряжинском районе 16-летняя девушка на мопеде Alpha не справилась с управлением и опрокинулась. Под Пудожем водитель УАЗа выбрал неверную дистанцию и столкнулся с грузовиком, после чего в открывшуюся дверь врезалась встречная Lada Vesta — пострадала 55-летняя пассажирка.