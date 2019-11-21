В Сегеже, где пожелтел снег и погибли птицы, предложили собрать деньги на независимую экспертизу

Жительница города Сегежа в Карелии Наталья Пастушенко рассчитывает собрать деньги на проведение независимой экспертизы.

Напомним, ранее проведенные анализы атмосферного воздуха и воды в Сегеже не выявили отклонений от нормы. Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия провело исследования погибших птиц и обнаружило в их печени соль.

"Сегежане! Ситуация выходит из-под контроля, нам нужна независимая экспертиза. Как вы наверное знаете это платно, поэтому я должна спросить у Вас, согласны ли Вы скинуться на нее. Поставьте лайк, плюс или в личку. Когда я узнаю сколько нас, готовых оплатить, то буду искать лабораторию", - написала Наталья Пастушенко в паблике "Сегежа online".

В конце прошлой недели появилась информация о гибели птиц и появившихся желтых пятнах на снегу в Сегеже. Управление Росприроднадзора продолжает проверку по фактам, указанным в СМИ и по поступившим обращениям граждан. Проверку также проводят прокуратура и Следственный комитет.

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