В Сегеже инженер попытался подкупить сотрудника ЦБК и скрыть нарушения

В Сегеже завершили расследование дела о коммерческом подкупе на целлюлозно-бумажном комбинате.
30-летнего сотрудника подрядной организации обвиняют в попытке дать деньги за сокрытие нарушений. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
4 июня 2025 года во время проверки на предприятии обнаружили нарушения техники безопасности при монтажных работах. Чтобы избежать штрафов, подозреваемый передал инженеру комбината 20 тысяч рублей.
Мужчину задержали сразу после передачи денег. Он полностью признал вину. Дело возбудили по материалам УФСБ Карелии. Сейчас следствие завершено, документы передали в суд для рассмотрения.