В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

В Сегеже суд вынес приговор 30-летнему старшему инженеру подрядной организации, который пытался дать взятку сотруднику Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.
Как сообщили в Следкоме, мужчина признан виновным в коммерческом подкупе.
Инцидент произошел в начале июня 2025 года. Во время проверки на производственном участке ЦБК были выявлены нарушения требований безопасности у подрядной организации, выполнявшей монтажные работы.
Старший инженер компании-подрядчика узнал о нарушениях и решил предложить денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей сотруднику комбината, чтобы избежать штрафных санкций.
После передачи денег мужчина был задержан. Было возбуждено уголовное дело, подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.