В Сегеже на городских маршрутах остался всего один автобус

В Сегеже сложилась критическая ситуация с общественным транспортом. С 9 по 11 января движение всех городских автобусов было полностью остановлено из-за отсутствия водителей.

С 12 января на линию вышел всего один автобус, который пытается обслуживать два городских маршрута. Об этом рассказали наши коллеги с сайта «Петрозаводск говорит», к которым обратились местные жители. Интервалы движения стали нерегулярными, а состояние транспорта вызывает опасения: автобус старый, и в случае поломки город может снова остаться без транспортного сообщения.

Ситуация особенно тяжело ударила по школьникам и работающим жителям. Учителя вынуждены отпускать детей с занятий раньше, чтобы те успели на единственный рейс. В соцсетях сегежане задают вопросы местным властям и главе Карелии о бездействии и требуют решения проблемы.

По данным «Столицы на Онего», транспортный кризис в Сегеже может стать первым тревожным сигналом для других малых городов Карелии в Арктической зоне, где высокая стоимость жизни и логистики усугубляет подобные проблемы.



