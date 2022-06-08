890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Молодой мотоциклист разбился в поселке Карелии (ФОТО)
24.06.2022 14:35

В Сегеже начался ремонт дорог и улиц

Новости. Общество
12:42, 25 Июня 2022
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Новости партнеров

Исполнение поручений Главы Карелии контролирует премьер-министр Александр Чепик.

Премьер-министр правительства республики Александр Чепик провел совещание по вопросам социально-экономического развития Сегежского района. Участники видеоконференцсвязи доложили о ходе исполнения поручений, которые глава Карелии Артур Парфенчиков дал по итогам рабочих поездок в район.

За первое полугодие в медучреждения Сегежского района приехали работать семь специалистов: хирург, стоматолог, офтальмолог, рентгенлаборант, фельдшер-лаборант, заведующая-фельдшер ФАП в поселке Черный Порог, акушерка. По информации Минздрава Карелии, к сентябрю ожидают еще шесть врачей.

Для Сегежской центральной районной больницы приобрели 17 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудование, технику в первичное сосудистое отделение, а также специализированный автомобиль. Еще одна машина поступит в ближайшее время.

При инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения специалисты Министерства имущественных и земельных отношений совместно с сотрудниками районной администрации выявили 80 свободных земельных участков. Информация об участках размещается на сайтах профильных республиканских ведомств и Корпорации развития РК — для потенциальных инвесторов и вовлечения земель в хозяйственный оборот.

В Сегеже определены пять земельных участков под строительство нового жилья для переселения из аварийного фонда. Кроме того, многоквартирный дом построят в поселке Надвоицы — там также подобрано место.

В 2024 году Сегежский район проведет празднование Дня республики. Для подготовки улиц и дорог районного центра к этому событию правительство Карелии выделило на 2022 год более 87 миллионов рублей. Администрация района определила перечень автодорог, участки которых отремонтируют. Это улицы Ленина, Гражданская, Рихарда Зорге, Антикайнена, Спиридонова, проезд от ул. Гагарина до ул. Лесная. Как сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева, необходимые договоры заключены, подрядные организации приступили к работе.

«Мы выделили средства из регионального бюджета для того, чтобы привести улицы Сегежи в порядок. Когда работы завершатся, приедет независимая экспертиза и проведет проверку качества ремонта», − отметил Александр Чепик.

Кроме того, премьер-министр заверил, что результаты всей работы по поручениям главы республики проконтролирует лично.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
21.06.2022, 15:31
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара
23.06.2022, 15:43
Коляску с младенцем сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

Аналитика

24.06.2022 11:30
Обществоведение
Образование Карелии как точка роста
Глава министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев — о ремонте и строительстве садиков и школ, качестве образования и инфраструктуре детского отдыха.
Почему в «маршрутках» Петрозаводска списывают лишние деньги с банковских карт?
22.06.2022 16:00
Хотите строить? Идите лесом!
22.06.2022 15:13
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
21.06.2022 13:00
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Великое переселение
15.06.2022 16:34
Вся аналитика

Чтиво

23.06.2022 16:10
Спецпроект
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
Парламент Карелии сегодня принял окончательное решение о прекращении членства Законодательного Собрания Республики Карелия в Парламентской Конференции Балтийского моря.
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
20.06.2022 10:08
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.