В Сегеже начался ремонт дорог и улиц

Исполнение поручений Главы Карелии контролирует премьер-министр Александр Чепик.

Премьер-министр правительства республики Александр Чепик провел совещание по вопросам социально-экономического развития Сегежского района. Участники видеоконференцсвязи доложили о ходе исполнения поручений, которые глава Карелии Артур Парфенчиков дал по итогам рабочих поездок в район.

За первое полугодие в медучреждения Сегежского района приехали работать семь специалистов: хирург, стоматолог, офтальмолог, рентгенлаборант, фельдшер-лаборант, заведующая-фельдшер ФАП в поселке Черный Порог, акушерка. По информации Минздрава Карелии, к сентябрю ожидают еще шесть врачей.

Для Сегежской центральной районной больницы приобрели 17 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудование, технику в первичное сосудистое отделение, а также специализированный автомобиль. Еще одна машина поступит в ближайшее время.

При инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения специалисты Министерства имущественных и земельных отношений совместно с сотрудниками районной администрации выявили 80 свободных земельных участков. Информация об участках размещается на сайтах профильных республиканских ведомств и Корпорации развития РК — для потенциальных инвесторов и вовлечения земель в хозяйственный оборот.

В Сегеже определены пять земельных участков под строительство нового жилья для переселения из аварийного фонда. Кроме того, многоквартирный дом построят в поселке Надвоицы — там также подобрано место.

В 2024 году Сегежский район проведет празднование Дня республики. Для подготовки улиц и дорог районного центра к этому событию правительство Карелии выделило на 2022 год более 87 миллионов рублей. Администрация района определила перечень автодорог, участки которых отремонтируют. Это улицы Ленина, Гражданская, Рихарда Зорге, Антикайнена, Спиридонова, проезд от ул. Гагарина до ул. Лесная. Как сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева, необходимые договоры заключены, подрядные организации приступили к работе.

«Мы выделили средства из регионального бюджета для того, чтобы привести улицы Сегежи в порядок. Когда работы завершатся, приедет независимая экспертиза и проведет проверку качества ремонта», − отметил Александр Чепик.

Кроме того, премьер-министр заверил, что результаты всей работы по поручениям главы республики проконтролирует лично.