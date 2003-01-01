В Сегеже не хватает денег на устранение последствий шторма

Освещение на нескольких улицах Сегежи все еще не восстановлено. Работы требуют немалых вложений.
Сильный ветер, который на днях бушевал в Карелии, добавил забот властям Сегежи. По ул. Лесной, вблизи дома 3а, упавшее дерево повредило кабель уличного освещения. Квартал остался без света, рассказал в соцсетях глава округа Рашид Бескембиров. Сложная ситуация также в районе ул. Спиридонова, 25, где требуется значительный ремонт электросетевого хозяйства.
— Во многих кварталах для восстановления освещения необходимо выполнить спил ветвей под линиями электропередач: деревья разрослись и создают угрозу обрыва (ул. Спиридонова, 15, пр. Бумажников, 14, пл. Советов и др.). В районе аллеи им. Л. Д. Катанандова и пл. Мира при проведении работ ПКХ «Водоснабжение» был повреждён кабель. В результате освещение отсутствует и на этих объектах, — рассказал чиновник.
Денежные средства на все указанные работы бюджетом предусмотрены не были. Поэтому начать сразу полноценный ремонт возможности нет. Работы будут вести поэтапно. Вчера начали устанавливать опоры уличного освещения в районе ДОКа, где в летний сезон, в связи с обновлением опор ПСК светильники были демонтированы. Средства на эти работы удалось изыскать за счёт экономии, уточнил чиновник.
— Это дополнительный объём к уже необходимым средствам. В ближайшее время приступим к ремонту участка по ул. Спиридонова, 25, - рассказал Рашид Бескембиров.
Для обеспечения функционирования уличного освещения в полном объёме на сегодняшний день требуется более миллиона рублей.