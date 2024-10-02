В Сегеже ограничат движение на железнодорожном переезде

Движение на железнодорожном переезде в Сегеже будет ограничено в связи с ремонтными работами.

Администрация Сегежского округа, с ссылкой на Сегежскую дистанцию пути, сообщила о проведении ремонтных работ на железнодорожном охраняемом переезде 675 км объездной автодороги города. В связи с этим, движение транспорта будет временно ограничено:

— 23 октября 2024 года с 9:00 до 15:00;

— 29 октября 2024 года с 9:00 до 15:00.

Как уточняется, в указанные периоды проезд автомобилей будет организован в реверсивном режиме по одной полосе автодороги. Приоритет в проезде будет предоставлен автомобилям специальных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции.

Сотрудники администрации просят водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения движения.