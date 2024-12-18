В Сегеже открылся Арктический банковский класс

В сегежской школе открыли Арктический банковский класс в рамках сотрудничества с ПетрГУ.

В рамках сотрудничества Петрозаводского государственного университета и МКОУ «СОШ № 4 г. Сегежи» на базе 9 класса создан Арктический банковский класс. Цель проекта — повысить финансовую грамотность школьников и помочь им определиться с будущей профессией.

Как сообщили на сайте ПетрГУ, занятия со школьниками проводятся в дистанционном формате старшим преподавателем кафедры финансов Ольгой Ларченко. На уроках ребята узнают о том, как работают банки, какие бывают банковские продукты, как защитить себя от мошенников и многое другое.

«Мы рады новому Арктическому банковскому классу в нашей школе! Это замечательное событие для школьников! Проект интересный и уникальный! Выражаю искреннюю благодарность от себя лично и от коллектива школы Ольге Викторовне Ларченко за профессиональное мастерство, неравнодушное отношение к делу обучения и надежное партнерство», — поделилась директор МКОУ «СОШ № 4 г. Сегежи» Инна Подколзина.

Классный руководитель 9 «Б» класса Артем Деревягин подчеркнул важность такого проекта для развития учащихся: «Данное нововведение позволит повысить финансовую грамотность выпускников и подготовить высококвалифицированные кадры для экономики региона. Открытие банковского класса позволит учащимся в более полном объёме освоить профессиональные компетенции и приобрести необходимый опыт практической работы, поскольку для обучающихся созданы условия, максимально приближенные к реальной деятельности».

Кроме того, в рамках проекта планируется проведение учебных занятий с представителями банковского сектора, чтобы школьники могли получить еще больше практических знаний.