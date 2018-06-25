В Сегеже перекроют дороги из-за крестного хода в честь пятилетия епархии

Администрация Сегежи просит с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям.

В среду 27 июня в Сегеже состоится крестный ход по случаю торжества пятилетия образования Костомукшской и Кемской епархии и освящения Троицкого храма на ул. Антикайнена, в связи с чем в период с 11.00. до 13.00 будет перекрыто движение по маршруту: Троицкий храм - улица Антикайнена - улица Солунина - улица Спиридонова - улица Северная - Бульвар Советов - Троицкий храм, сообщается в паблике спасателей МЧС.

С 11.00 мин. до 13.00 будет перекрыто движение по путепроводу Бульвар Советов - площадь Мира в обе стороны.

Администрация Сегежского городского поселения просит руководителей организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей заблаговременно выбрать маршрут передвижения или воздержаться от поездок по городу с учетом ограничений.

Также администрация города просит с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям и повышенным мерам безопасности.