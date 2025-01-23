В Сегеже перекроют улицы во время учений «Безопасная Арктика – 2025»

В Сегеже ограничат движение транспорта в конце января в связи с учениями «Безопасная Арктика – 2025».
В Сегеже 29 и 30 января будет временно ограничено движение транспортных средств в связи с проведением массового уличного мероприятия в рамках учений МЧС «Безопасная Арктика — 2025». Об этом сообщили в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Карелия».
Ограничения будут действовать с 9:00 до 14:30 на следующих участках дорог:
— ул. Советская (перекресток с ул. Мира);
— у здания № 12 по ул. Ленина.
Отмечается, что отделению ГИБДД отдела МВД России «Сегежский» поручено обеспечить временное прекращение движения на указанных участках.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание