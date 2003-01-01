В Сегеже пьяный водитель сбил двух подростков

Двое несовершеннолетних пешеходов получили травмы.

В субботу, 27 сентября, около 20:00 в Сегеже на улице Гористой произошло ДТП с пострадавшими. 38-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.

Два подростка возрасте 14 и 16 лет шли по краю проезжей части. В результате наезда 14-летний подросток с травмами был госпитализирован. 16-летний юноша обратился за медицинской помощью только на следующий день.

Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает обстоятельства произошедшего.

