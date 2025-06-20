В Сегеже простятся с погибшим год назад на СВО местным жителем

Житель Сегежского района Александр Юрьевич Артамонов погиб 19 августа 2024 года в ходе боевых действий.
О его смерти сообщает паблик Сегежского муниципального округа. Александр Артамонов — стрелок-сапер штурмового отделения мотострелкового батальона, гвардии рядовой.
Похороны солдата пройдут 24 июля в 11:00 часов по адресу площадь Мира в Сегеже.
— Скорбим, выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащего ВС РФ, — говорится в сообщении.
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