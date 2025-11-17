В Сегеже простятся в погибшим на СВО Вадимом Доника

Сообщается, что Вадим Георгиевич Доника погиб в Харьковской области.
О смерти 43-летнего жителя Карелии сообщает местный паблик «Сегежа слушает».
— Во время проведения инженерной разведки в Харьковской области погиб военнослужащий, механик-водитель понтонного подразделения — Вадим Георгиевич Доника, — говорится в сообщении группы. Другой информации о нем нет, но, судя по странице в ВК, у него есть дочки, причем младшая совсем маленькая. Кроме того, он в 2024 году приезжал в отпуск и встречался с семьей, которая его очень любит и ждала.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 20 ноября 2025 года в траурном зале по адресу: ул. Лесная, 7А в Сегеже.
