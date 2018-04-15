В Сегеже ребенок провалился в открытый колодец

В сегежском дворе ребенок провалился в открытый затопленный колодец, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Инцидент произошел в субботу около 20.00 во дворе дома №37 по улице Спиридонова. Ребенок наступил в лужу, но это оказался затопленный колодец глубиной около 1,5 метров. Мальчик провалился. Очевидцы его вытащили и сообщили в МЧС.

Сотрудники ведомства откачали воду, а сам колодец накрыли старым шкафом.