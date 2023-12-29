В Сегеже восстанавливают холодное водоснабжение

В части домов Сегежи коммунальщики восстановили водоснабжение, работы продолжаются.
Глава Сегежского муниципального округа сообщила о ходе работ по отогреву холодного водоснабжения в городе.
Так, холодное водоснабжение восстановлено на следующих адресах:
ул. Ленина, д.2;
ул. Щербакова, д.2, 6;
ул. Карельская, д.4, 12-а;
пер.Интернатский, д.4, 5;
ул. Мира, д. 34
Марина Гусева рассказала в сети, что работы ведутся по адресам:
ул. Владимирская, д.8;
ул. Советская, д.6-а;
пер.Интернатский, д.6, 8;
ул. Гражданская, д.1;
ул. Красноармейская, д.5;
ул. Карельская, д.24;
ул. Гагарина, д.11.
Напомним, в Сегеже замерзла система холодного водоснабжения.
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