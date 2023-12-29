В Сегеже восстанавливают холодное водоснабжение

В части домов Сегежи коммунальщики восстановили водоснабжение, работы продолжаются.

Глава Сегежского муниципального округа сообщила о ходе работ по отогреву холодного водоснабжения в городе.



Так, холодное водоснабжение восстановлено на следующих адресах:

ул. Ленина, д.2;

ул. Щербакова, д.2, 6;

ул. Карельская, д.4, 12-а;

пер.Интернатский, д.4, 5;

ул. Мира, д. 34



Марина Гусева рассказала в сети, что работы ведутся по адресам:

ул. Владимирская, д.8;

ул. Советская, д.6-а;

пер.Интернатский, д.6, 8;

ул. Гражданская, д.1;

ул. Красноармейская, д.5;

ул. Карельская, д.24;

ул. Гагарина, д.11.

Напомним, в Сегеже замерзла система холодного водоснабжения.