В Сегеже замерзла система холодного водоснабжения

Из-за морозов в многоквартирных домах Сегежи замерзла система холодного водоснабжения.
С наступлением сильных морозов в некоторых многоквартирных домах Сегежи замерзла система холодного водоснабжения, рассказала глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.
Над восстановлением водоснабжения в старой части города работает бригада из 6 человек и мастер участка, в микрорайоне — бригада из 4-х человек под руководством мастера участка.
Несмотря на лютый мороз, люди работают с самого утра, делают все возможное для восстановления водоснабжения.
Подвоз воды организовать при температуре -36 градусов нет возможности, поскольку цистерна не оборудована обогревом и вода в ней просто замерзнет.
По словам главы округа, она держит ситуацию под контролем и о ходе работ проинформирует незамедлительно.
Марина Гусева попросила жителей города проявить терпение и напомнила, что ЕДДС принимает заявки круглосуточно по номеру телефона: 8 (81431) 4-32-44.
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