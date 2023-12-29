В Сегеже замерзла система холодного водоснабжения

Из-за морозов в многоквартирных домах Сегежи замерзла система холодного водоснабжения.

С наступлением сильных морозов в некоторых многоквартирных домах Сегежи замерзла система холодного водоснабжения, рассказала глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.



Над восстановлением водоснабжения в старой части города работает бригада из 6 человек и мастер участка, в микрорайоне — бригада из 4-х человек под руководством мастера участка.



Несмотря на лютый мороз, люди работают с самого утра, делают все возможное для восстановления водоснабжения.



Подвоз воды организовать при температуре -36 градусов нет возможности, поскольку цистерна не оборудована обогревом и вода в ней просто замерзнет.



По словам главы округа, она держит ситуацию под контролем и о ходе работ проинформирует незамедлительно.



Марина Гусева попросила жителей города проявить терпение и напомнила, что ЕДДС принимает заявки круглосуточно по номеру телефона: 8 (81431) 4-32-44.