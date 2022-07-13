В Сегежской ЦРБ созданы условия для диагностики онкопатологий и амбулаторного лечения онкобольных

В рамках рабочей поездки в Сегежский район глава Республики Карелия Артур Парфенчиков посетил центральную районную больницу.

Год назад в Сегежской ЦРБ начал работать центр амбулаторной онкологической помощи. С июня текущего года он располагается в обновленных, после ремонта, помещениях.

Центр создан для ранней диагностики злокачественных новообразований и обеспечения доступности специализированной помощи для пациентов из Сегежского, Беломорского и Кемского районов. Для пациентов доступны рентгенологические, эндоскопические, УЗИ-исследования и другие виды диагностики. Для этого ЦАОП оснащен современным медицинским оборудованием.

В рамках рабочей поездки в Сегежский район центральную районную больницу посетил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Как рассказала и. о. главного врача Ярослава Щербинина, прием пациентов ведут два врача-онколога, врачи офтальмолог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, лор, терапевт, уролог, хирург и эндокринолог. Консультативную помощь, в том числе с использованием телемедицины, оказывают петрозаводские специалисты.

На диспансерном наблюдении в ЦАОПе находятся 1080 онкобольных. Ежемесячно выявляется первично до 15 человек со злокачественными новообразованиями. В дневном стационаре проводят химиотерапию современными лекарственными препаратами. Раньше пациенты ездили на «химию» в Петрозаводск.

— Наша задача сделать так, чтобы качественная первичная диагностика производилась на местах, в наших поликлиниках, районных больницах, чтобы онкопатологию диагностировать на максимально раннем этапе. Рак неплохо выявляется и неплохо лечится на начальных стадиях. Многое зависит от внимания к собственному здоровью. А условия для того, чтобы пройти соответствующее обследование, на районном уровне созданы, — отметил Глава республики.