Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

00:10

Начальник Госавтоинспекции Карелии Андрей Червочкин уходит на пенсию

21:30

Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» собрал около 250 участников

21:00

Ученый рассказал, куда ушла вода из карельских озер

20:00

Участника драки в клубе «Соло» отправили под домашний арест

18:45

В Новой Вилге восстановили разрушенный год назад штормом парк и сделали его больше

18:00

Без существенных осадков: прогноз погоды в Карелии на 28 сентября

17:00

Жительница Сегежи при покупке автомобиля перевела почти 4 млн рублей мошенникам

16:21

Мэр Петрозаводска вместе с горожанами и заместителем министра спасли утку со сломанным клювом

15:43

В МЧС рассказали подробности страшного ночного пожара в Петрозаводске

14:55

Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

14:15

В 2026 году индексацию тарифов будут проводить осенью, а не летом

13:45

Петрозаводчане простились с заслуженным учителем России Людмилой Баркановой

13:00

В Петрозаводске разыскивают девушку, подозреваемую в преступлении

11:45

От помощи фронту до патриотической работы с молодежью: ЕР совместно с НКО решает широкий круг задач

11:13

Пенсионер из Петрозаводска спрятал деньги в ботинки и отправил мошенникам

11:00

В сгоревшем сарае в Кеми обнаружен труп мужчины

10:15

Карелия вошла в число самых экологически чистых направлений для туризма

09:00

Карелия и Китай наращивают экономическое партнерство

08:30

Масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске

07:30

Эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

00:10
В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином
Сегодня 11:00 Общество
Глава Сегежского округа лично проехал по заправкам и рассказал о ситуации с топливом.

фото: © Рашид Бескембиров / VK

Глава Сегежского округа Рашид Бескембиров на своей странице в ВК рассказал, что решил проверить информацию о перебоях с бензином в округе. Он проехал по заправкам.

— Перебоев с поставкой и иных проблем с бензином в нашем округе нет, топливо имеется. В отличие от вечера пятницы, когда все горожане торопятся за город, сегодня все АЗС абсолютно без очередей, — написал чиновник.

Он отметил, что АЗС в Надвоицах — это частная собственность. При этом жители поселка предпочитают заправки Роснефть и Лукойл.

Ранее мы рассказывали, что АЗС в России начали ограничивать выдачу топлива. Ситуация затрагивает как независимые АЗС, так и заправки крупных нефтяных компаний, включая «Лукойл». Проблемы с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в регионах Центральной России, Поволжья и Дальнего Востока. Карелии пока нет в списке, но соседняя Ленобласть в него попала.

