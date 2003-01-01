В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

Глава Сегежского округа лично проехал по заправкам и рассказал о ситуации с топливом.

Глава Сегежского округа Рашид Бескембиров на своей странице в ВК рассказал, что решил проверить информацию о перебоях с бензином в округе. Он проехал по заправкам.

— Перебоев с поставкой и иных проблем с бензином в нашем округе нет, топливо имеется. В отличие от вечера пятницы, когда все горожане торопятся за город, сегодня все АЗС абсолютно без очередей, — написал чиновник.

Он отметил, что АЗС в Надвоицах — это частная собственность. При этом жители поселка предпочитают заправки Роснефть и Лукойл.

Ранее мы рассказывали, что АЗС в России начали ограничивать выдачу топлива. Ситуация затрагивает как независимые АЗС, так и заправки крупных нефтяных компаний, включая «Лукойл». Проблемы с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в регионах Центральной России, Поволжья и Дальнего Востока. Карелии пока нет в списке, но соседняя Ленобласть в него попала.