В Сегежском округе продолжают расселять аварийные дома

Накануне вручили ключи демобилизованному участнику специальной военной операции.

Программа расселения из аварийного жилфонда в Сегежском округе продолжается, сообщили в паблике округа.



В среду, 9 октября, вручили ключи участнику специальной военной операции, который отправился туда добровольцем, а в настоящее время демобилизован и живет в Сегеже.



«Искренне поздравляем Алексея и желаем приятных хлопот с переездом на новое место жительства!», — написали в источнике.

Напомним, ранее Следком России заинтересовался, почему семья участника СВО из Медвежьегорского района до сих пор живет в аварийном доме.