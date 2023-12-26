В Сегежском районе ФАПы укомплектовали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Сегежского района восстановила права граждан на доступную и качественную медицинскую помощь.

Прокуратура Сегежского района проверила, как соблюдаются права граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи в сельских населенных пунктах. По итогам проверки надзорный орган принял меры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, прокуратура установила, что не все фельдшерско-акушерские пункты на территории района были оснащены медицинскими укладками для оказания первой врачебной помощи в различных ситуациях.

Выявленные нарушения стали основанием для внесения представления, по результатам рассмотрения которого все ФАПы Сегежского района были оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи.