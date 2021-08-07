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В Сегежском районе Карелии на 3 часа перекроют движение через ж/д переезд

Новости. Общество
10:05, 10 Августа 2021
фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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Движение через железнодорожный переезд в Сегежском районе Карелии будет временно ограничено 13 августа, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В связи с производством ремонтных работ 13 августа с 10.00 до 13.00 движение автотранспорта через железнодорожный переезд 699 км станции Шавань будет полностью закрыто. На переезде будет произведена смена рельсов, оздоровление балластной призмы, что позволит увеличить надежность данного железнодорожного участка.

Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.

Водителей просят быть внимательными и советуют заранее планировать возможные маршруты объезда.

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